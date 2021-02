San Valentino: 10 frasi e citazioni che parlano d'amore

San Valentino è il momento giusto per dire 'Ti amo'. Un piccolo gesto è quello di cui l'innamorato/a ha bisogno, una frase d'amore, detta con il cuore, un biglietto, una dedica che sicuramente verrà custodita insieme al regalo pensato per lui o per lei.

Avete già comprato il regalo ma vi manca la fantasia? Ecco una raccolta di 10 frasi da dedicare alla persona amata.

Le frasi

"Ho scoperto il paradosso per cui, se ami fino a quando fa male, alla fine il male scompare e resta solo l’amore".

Madre Teresa

"Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto".

Nazim Hikmet

"L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo".

Erich Fromm

"Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo"

Pablo Neruda

"L'amore può dar forma e dignità a cose basse e vili, e senza pregio; ché non per gli occhi Amore guarda il mondo, ma per sua propria rappresentazione, ed è per ciò che l'alato Cupido viene dipinto col volto bendato".

William Shakespeare

"Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto,

e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti"

Frida Kahlo

"È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore

che si può trovare ogni ragione logica.

Io sono qui grazie a te.

Tu sei la ragione per cui io esisto.

Tu sei tutte le mie ragioni"

John Forbes Nash jr

Ti amo col respiro,

i sorrisi e le lacrime

di tutta la mia vita.

Elizabeth Barrett Browning

"Tutto ciò che ho sempre voluto

Tutto ciò di cui ho sempre avuto bisogno

È qui nelle mie braccia

Le parole sono superflue

Possono solo fare male".

Depeche Mode

"Amore è una parola di luce,

scritta da una mano di luce,

su una pagina di luce.

Ti amo terribilmente

Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso,

ogni deserto ne sarebbe pieno…

Potrei dimenticarmi di respirare,

ma non di pensare a te.

Il grande amore non si può vedere né toccare,

si può solo sentire col cuore"

Khalil Gibran