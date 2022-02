Polignano si accende per San Valentino, cuori e luci illuminano lama Monachile

Cuori e luci a illuminare Lama Monachile, palazzo San Giuseppe e l'arco Marchesale: per San Valentino Polignano si accende nel segno dell'amore. Fino a domani, 14 febbraio, l'iniziativa 'Polignano in love' renderà ancora più romantica l'atmosfera nel centro storico della cittadina.

L'evento, promosso dall'Unione Commercianti Polignano con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l'Associazione Ristoratori Polignano a Mare, è legata anche a un contest fotografico:: a far da cornice agli scatti, un'installazione luminosa a forma di cuore, posizionata davanti all'arco Marchesale. Tutti possono partecipare, pubblicando la propria foto sulla bacheca dell'evento Fb 'Polignano in Love': in palio una cena romantica presso quattro ristoranti di Polignano (qui le info).





(foto Fb Ucp Unione Commercianti Polignano)