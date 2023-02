Anna Oxa sul palco dell'Ariston per Sanremo 2023: è quattordicesima dopo la prima esibizione

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 non premia (dal punto di vista della gara) Anna Oxa: la cantante barese, sul palco dell'Ariston con il brano 'Sali (Canto dell'anima', scritto dall'artista pugliese assieme a Francesco Bianconi (autore e frontman dei Baustelle), Kaballà e Fabrizio Zanotti, si è piazzata quattrodicesima su 14 cantanti in gara ieri sera, in attesa degli altri quattordici che si esibiranno quest'oggi.

Oxa, nella prima serata condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni, si è esibita per prima dopo l'intervento iniziale di Roberto Benigni sulla Costituzione alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Un 'rompere il ghiaccio' e dare il via alla gara che non è mai facile nemmeno per gli artisti più esperti ma che, allo stesso tempo, non è stato musicalmente apprezzato dalla giuria della Sala Stampa, composta da 150 tra i giornalisti accreditati al Festival, votanti per la prima esibizione.

La cantante ha comunque ricevuto gli apprezzamenti dei propri fan sui social e sulla pagina fb Anna Oxa-Oxarte si legge un messaggio di ringraziamento verso chi l'ha supportata: "Il vostro affetto è molto forte..". Quindi, un altro post, questa volta più pungente nei confronti di chi, soprattutto sui social, ha criticato l'esibizione dell'artista: "La società Oxarte è solidale - si legge nel messaggio - con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano 'Sali (Canto dell’anima)'. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano".

Oxa tornerà sul palco dell'Ariston giovedì per la seconda esibizione. Nei giorni scorso aveva saltato il 'Green carpet' pre-Festival, con l'obiettivo di preservare le proprie condizioni di salute dopo un'influenza.