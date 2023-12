Amadeus annuncia i cantanti in gara a Sanremo 2024: c'è anche il barese Maninni

C'è anche il barese Maninni nella lista dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato in diretta al Tg1 da Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione canora, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

Maninni, nome d'arte di Alessio Mininni, è nato nel capoluogo pugliese nel 1997 ed è cresciuto ascoltando sin da bambino i grandi nomi del rock internazionale e italiano. Ha esordito nel 2017 con 'Parlami di te' e nel 2019 ha pubblicato 'Peggio di ieri'. Nel 2021, invece, ha realizzato un nuovo progetto discografico che comprendeva il brano 'Senza, entrato nelle playlist di Spotify.

Maninni fa parte della lista di 27 nomi in gara all'Ariston svelati da Amadeus: tra loro anche Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali. Annalisa, Mr. Rain e I Ricchi e Poveri. A completare l'organico saranno altri 3 provenienti da Sanremo Giovani, che saranno decisi nel corso della finale im programma il prossimo 19 dicembre al teatro del Casinò di Sanremo e in diretta su Rai 1.