Un barese a Sanremo Giovani: il cantautore Maninni è tra i primi finalisti

C'è anche un barese tra i finalisti di Sanremo Giovani 2022, la kermesse canora che si svolgerà il 16 dicembre nel salone delle Feste del Casinò della città dei Fiori e in diretta su Rai1: si tratta di Maninni, cantautore 25enne, tra gli 8 selezionati nella rosa di 42 artisti auditi nella Sala A di via Asiago negli studi di Radio Rai a Roma.

La Commissione musicale, secondo quanto spiega AdnKronos, era presieduta dal direttore artistico del Festival, Amadeus, e composta dalla vicedirettrice prime time Federica Lentini, dall’autore Massimo Martelli e dal maestro Leonardo De Amicis. Maninni sarà in gara con il brano 'Mille porte'.

L'annuncio è arrivato proprio da Amadeus con un video sui social: "Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli otto finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago - ha dichiarato il conduttore - perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico. Tutto questo avvalora la decisione presa due anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione ‘Nuove proposte’ - conclude Amadeus - e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big".

Oltre a Maninni, tra i primi 7 finalisti (ai quali si aggiungeranno altri 4 da Area Sanremo) troviamo gIANMARIA, Giuse The Lizia, Mida, OLLY, Sethu, Shari e Will. Sanremo Giovani mette in palio anche il sogno di partecipare, per i migliori classificati, al Festival di Sanremo 2023 assieme agli altri big.