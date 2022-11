Spettacoli, concerti e tante sorprese: il Natale è magico a Triggiano con il Villaggio dedicato a Santa Claus

C’è aria di Natale a Triggiano. Un grande evento per adulti e bambini si prepara a far vivere la magia delle festività nel comune barese, grazie al lavoro della Wonderland eventi, con il patrocinio del Comune di Triggiano.

In arrivo un grande villaggio di Babbo Natale, che accoglierà i piccoli visitatori, ma anche spettacoli, concerti e attività collaterali totalmente gratuiti, per una due giorni all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Si intitola Santa Claus is coming to Triggiano l’evento in programma a dicembre, in collaborazione con l’associazione Natalando Triggiano, all’interno della Villa del comune in provincia di Bari.

Il programma completo degli appuntamenti sarà svelato nei prossimi giorni, nel frattempo si può rimanere aggiornati sulle novità della manifestazione collegando al profilo Facebook ufficiale www.facebook.com/santaclausiscomingtotriggiano/.