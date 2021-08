Scarpe e borse: come abbinarle ad un vestito elegante

Il Matrimonio, il giorno più importante della vita. Se a festeggiarlo sono amici e parenti tutto quello che fa una donna è andare alla ricerca di un bel vestito, anche se poi la scelta più difficile ricade sulle scarpe e la borsa. Ecco il dilemma: coordinato sì o coordinato no!? Gli accessori sono un elemento importante forse più dell'abito stesso perchè se scelti bene riconfermano la sua eleganza .

Secondo una delle regole del galateo le invitate a nozze dovrebbero evitare di indossare il nero perché funereo, insieme al bianco, da lasciare alla sposa. Per il resto, ogni colore è concesso, dai classici come il blu, il beige e il grigio perla a quelli più di tendenza.

Quali scarpe e quale borsa indossare?

Chi ha difficoltà nel restare in equilibrio sui tacchi può sempre optare per scarpe comode ma allo stesso tempo eleganti da permettere un certo grado di rilassamento ai polpacci e alla pianta del piede. Non è facile camminare sui pavimentati in pietra o sui prati delle sale ricevimenti come ad esempio quelle delle antiche masserie Pugliesi. Si può scegliere una scarpa con tacco medio con uno scollo che valorizzi il dorso del piede, e una tonalità che si abbini alla borsa. Per tutte le altre, vere appassionate delle altezze, tacchi vertiginosi, stiletti, platform e così via.

Quale borsa indossare per l'occasione? Solitamente la pochette e la clutch sono le più gettonate. Anche la tracolla è comunque indicata, ma da portare a mano durante un party o una cerimonia. Il modello a busta si può portare anche sotto il braccio. In questo caso si può scegliere un colore che contrasti con l’abito. La tracolla è più sportiva ma permette una maggiore libertà di movimento: potete tenere in mano un calice di champagne o mangiare le tartine e le fritturine del cocktail di benvenuto.

Se in passato la borsa doveva essere coordinate perfettamente alle scarpe oggi non è più così: la borsa può essere quell'elemento di contrasto rispetto all’abbigliamento e alle scarpe, magari in una nuance sgargiante o in un pellame inusuale.

Se invece volete continuare a seguire le antiche regole, e quindi abbinare scarpe e borsa, dovete fare molta attenzione, la sfumatura e il materiale deve essere uguale, altrimenti rischiate di creare un look disordinato e scoordinato.

Non è facile scegliere l’outfit giusto per un matrimonio ma seguendo le regole della semplicità e del buon gusto potrete essere allo stesso tempo pratiche ed eleganti.