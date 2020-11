Sneakers e ciabatte Lidl, tutti pazzi per le scarpe super sgargianti: resse, code e rivendite online a prezzi esagerati

Sono andate a ruba come fossero pezzi di un brand rinomato! Nessuno avrebbe mai detto che quelle scarpe blu, gialle, rosse e logo bene in vista, le sneakers Lidl, avrebbero fatto impazzire tutta l'Italia da nord a sud, Puglia compresa.

Comprare quelle scarpe sportive sembra venire prima di tutto, anche del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore le sneakers, come anche gli altri prodotti Lidl - ciabatte, magliette, calzini - sono andati a ruba in molti negozi della catena. E presto le scarpe, prezzate 12,99, sono finite sui marketplace online, rivendute anche a 250 euro. Stessa storia per le ciabatte 4,99 euro, per le t-shirt 4,99 euro, per i calzini 2,99 euro, ormai introvabili in tutti gli store.

Ma dove si nasconde il successo di questo prodotto? C'è chi le trova davvero orribili e chi invece sarebbe disposto a pagare una cifra 100 volte maggiore di quella d'acquisto per ottenere un paio. In tv come sui social stanno spopolando numerosi video di negozi Lidl presi d'assalto dalla folla impazzita e smaniosa di trovare un paio di scarpe o ciabatte.

Un tempo, scene di questo tipo si vedevano per l'acquisto di nuovi modelli di videogiochi o smartphone di brand famosi. Oggi sono le catene di supermarket a far impazzire i clienti.

Chissà cosa avranno da dire i colossi della moda?!