Ad Alberobello oltre 3mila paia di scarpe per i più bisognosi: la donazione dall’Agenzia delle Dogane

Oltre 3mila paia di scarpe per i più bisognosi, 3360 per la precisione, che saranno distribuite nelle prossime settimane a cittadini in condizioni di difficoltà individuati dall’amministrazione in sinergia con le associazioni del territorio. Sono il frutto della donazione dell’Ufficio delle Dogane di Bari - servizio Antifrode - e sono una parte di un maxi sequestro effettuato dai funzionari dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli. Sono scarpe da ginnastica con marchi contraffatti che nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti sono state sequestrate nel 2017 per un totale di oltre 14000 paia di scarpe. La merce, rinvenuta su due camion provenienti dalla Grecia, imbarcati a distanza di un giorno l’uno dall’altro, era destinata a una ditta cinese con sede a Macerata. L’attività di controllo ha consentito di accertare che le scarpe, per quanto riconducibili a un marchio, erano trasportate su un mezzo, sprovviste di una parte dei loghi, che, invece, sono stati rinvenuti nel secondo automezzo. Il magistrato competente, la dott.ssa Desirèe Di Geronimo, ha disposto la donazione delle stesse in vari Comuni del territorio e ad Alberobello sono arrivati140 cartoni con 24 paia ciascuno. «Ringrazio il magistrato e l’ufficio delle Dogane di Bari per questa importante donazione – dice l’assessore alle Politiche Sociali Anna Piepoli – in particolare Aldo Manfredi, Nicola Totaro e Lorenzo Rinaldi per l’impegno e la disponibilità nella riuscita dell’iniziativa. Grazie anche alla Protezione civile di Alberobello che ha preso in custodia le scarpe. Nelle prossime settimane procederemo alla distribuzione delle stesse in collaborazione con le associazioni del territorio, a partire dalla Caritas parrocchiali, a cui chiederemo di segnalarci le persone in condizione di difficoltà a cui effettuare la donazione».