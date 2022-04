A 'Scene da un matrimonio' la storia di Miriana e Vito: una coppia barese protagonista della trasmissione di Canale 5 condotta da Anna Tatangelo

Una coppia barese protagonista della prossima puntata di 'Scene da un matrimonio', la trasmissione di Canale 5 condotta da Anna Tatangelo.

Nell'appuntamento di domenica 3 aprile, alle ore 14.20, il racconto di Miriana e Vito. Entrambi residenti ad Adelfia, hanno avuto l’occasione di incontrassi veramente solo un anno e mezzo fa quando lui è andato a riparare la caldaia a casa di lei. Per Vito non è stato facile conquistarla: Miriana, infatti, era sulla difensiva e, già mamma di una bambina di nove anni, da tempo aveva perso fiducia negli uomini. Vito però non si è arreso e con molta tenacia è riuscito a conquistare il suo cuore. Gli sposi festeggeranno la loro unione insieme ad amici e parenti in una bellissima masseria nei pressi di Noicattaro.

'Scene da un Matrimonio' è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia della puntata è affidata a Jovica Nonkovic. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.