20 euro di sconto sul tuo primo ordine: è l'iniziativa "Italia al Ristorante" di TheFork

Con "Italia al Ristorante", è partita l'iniziativa di TheFork, app leader per la prenotazione di ristoranti, pensata per regalare una squisita cena o un gustoso pranzo a chiunque voglia sperimentare per la prima volta la piattaforma online. Insomma, una campagna per un'estate all'insegna del mangiar fuori che serve anche a supportare il settore della ristorazione dopo un anno difficile.

Italia al Ristorante: come funziona

Come leggiamo sul loro sito, dal 15 luglio al 15 settembre, TheFork offre 20 euro a tutti i nuovi utenti per la loro prima prenotazione al ristorante in Italia, Francia e Spagna.

Per beneficiare dello sconto basterà scaricare l'app e inserire il codice "ALRISTORANTE" al momento della prima prenotazione. Il bonus può essere utilizzato presso un’ampia gamma di ristoranti, dagli stellati della Guida Michelin ai bistrot contemporanei di giovani chef talentuosi passando per pizzerie e locali tipici: una selezione di 10.000 ristoranti in Italia che utilizzano TheFork PAY, il nuovo metodo di pagamento contactless di TheFork. Basta quindi scegliere il tuo ristorante preferito, inserire il codice di attivazione in fase di prenotazione tramite app e lo sconto verrà applicato non appena il conto raggiungerà quota 21 euro.