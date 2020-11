Il disegno di un grosso gatto spunta sulle misteriose Linee di Nazca

La sagoma di un grosso gatto sulla collina peruviana ha attirato l'attenzione di diversi studiosi. È di qualche giorno fa infatti la singolare scoperta del disegno lungo circa 37 metri in Perù, esattamente nel deserto di Nazca che, come si può notare, continua a rivelare i suoi tesori nascosti tra la terra. Il ritrovamento dell'antico disegno è avvenuto durante i lavori di manutenzione di una collina che offre un punto di vista naturale sul sito classificato come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Il fianco della collina è stato fino ad ora utilizzato, come si legge su peopleforplanet.it, come punto panoramico naturale per ammirare le centinaia di forme umane, animali e astratte che adornano le valli di Nazca e Palpa, 400 chilometri a sud di Lima. Composte da centinaia di figure, alcune delle quali visibili solo dal cielo, le misteriose Linee di Nazca sono state realizzate dai nostri progenitori per sottrazione di terra e rocce e sono patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1994.