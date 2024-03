Premiate a Bari le migliori colombe pasquali: al secondo posto anche un panificio di Palo del Colle

Sono campana la “Miglior Colomba Tradizionale”, abruzzese la “Miglior Colomba al Cioccolato”, piemontese la “Miglior Colomba Salata”, secondo la sesta edizione di “Divina Colomba”, il concorso organizzato da Goloasi che ogni anno premia le più buone colombe artigianali italiane. A trionfare per la categoria dedicata alla versione tradizionale del dolce pasquale è stato Gianluca Cecere (Cecere Visionary Dessert – Napoli), mentre ad aggiudicarsi il primo gradino del podio per la colomba al cioccolato con impasto scuro è stato Camillo La Morgia (Crema e Cioccolato – Lanciano - Ch). Prima classificata fra quelle salate, invece, la colomba di Davide Muro (Antica Pasticceria Castino - Pinerolo - To).

Saliti sul podio anche Vito Saccente (Panificio Saccente - Palo del Colle - Ba) e Mattia Orso (Pasticceria Mimosa – Fermo), rispettivamente per il secondo e terzo posto della categoria “Miglior Colomba Tradizionale”. Il secondo e il terzo posto per la “Miglior Colomba al Cioccolato” sono andati a Lorenzo Perilli (Il Brezel - San Nicandro Garganico - Fg) e Leonardo Romano (Pasticceria Pesce 1896 - Avella - Av). Mentre ad aggiudicarsi la seconda e la terza posizione per la categoria “Miglior Colomba Salata” sono stati Stefano Bianco (Pasticceria Bianco – Lecce) e Sergio Scovazzo (Grano Fornai in Fermento - Santena - To).

A decretare i vincitori dell’edizione 2024 del concorso la giuria tecnica, composta da Claudio Gatti, Maurizio Cossu, Daniele Scarpa, Alessandro Bertuzzi, Claudio Colombo e Paolo Caridi, che in occasione della finale all’Hotel Parco dei Principi di Bari hanno degustato alla cieca i 40 lievitati arrivati in finale (20 colombe tradizionali, 15 al cioccolato e 5 salate), selezionati fra gli oltre 300 iscritti al contest da circa 200 artigiani di tutta Italia. L’appuntamento presentato dall’ideatore del concorso Massimiliano Dell’Aera e dalla conduttrice Irene Colombo è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook ufficiale e ha visto anche la premiazione del Miglior packaging, assegnato alla scatola di Pasticceria Guantiera di Bacoli (Na).

Il contest Divina Colomba è rivolto a tutti i titolari, familiari e dipendenti di attività con sede in Italia che producono colombe artigianali nell’assoluto rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e che si impegnano ad utilizzare solo lievito madre fresco e canditi senza anidride solforosa e a non utilizzare conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali. Non vi è alcun vincolo di utilizzo di materie prime, pertanto i partecipanti sono liberi di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano.

Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sulle pagine social ufficiali Divina Colomba.

ELENCO VINCITORI

Miglior Colomba Tradizionale

Gianluca Cecere - Cecere Visionary Dessert - Napoli – Campania Vito Saccente - Panificio Saccente - Palo del Colle (Ba) - Puglia Mattia Orso - Pasticceria Mimosa - Fermo - Marche

Miglior Colomba al Cioccolato

Camillo La Morgia - Crema e Cioccolato - Lanciano (Ch) – Abruzzo Lorenzo Perilli - Il Brezel - San Nicandro Garganico (Fg) – Puglia Leonardo Romano - Pasticceria Pesce 1896 - Avella (Av) - Campania

Miglior Colomba Salata