A Trani la tredicesima edizione Festival nazionale Il Giullare teatro Contro Ogni barriera 2021

Il Giullare – Festival nazionale del Teatro contro ogni barriera si farà per la tredicesima volta: un 13 che non solo è il numero di questa edizione ma anche il numero degli eventi in programma quasi a voler sfiorare la suggestione che la simbologia dei numeri ci pone e che vede proprio nel 13 la rottura dell’armonia, l’incarnazione del disordine… E se l’ “armonia” di questi quasi due anni è stata il convivere con il COVID ci auguriamo davvero che la “follia” del Giullare irrompa a creare disordine per tornare a scuoterci, per tornare a ribaltare i sensi comuni, per tornare a farci rigustare la bellezza di lascarci stravolgere e affascinare da un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l’arte. Il Festival quest’anno toccherà 6 location della Città di Trani, dal Centro Jobel al Castello Svevo, dal Molo S. Antonio alla Lega Navale, da Piazza Mazzini a Piazza Duomo, e lo farà con circa 200 persone, tra artisti, accompagnatori, simpatizzanti, che giungeranno a Trani da ogni parte di Italia. Un’edizione che non prevede il tradizionale contest tra le compagnie teatrali, che durante l’ultimo anno hanno avuto pochissime possibilità di preparare spettacoli, ma che sarà comunque ricco di eventi che spazieranno dal teatro alla musica, dalla danza alla magia, dal talk alla presentazione di libri, ecc. Tutti gli eventi saranno gratuiti e organizzati tenendo conto di tutte le misure di sicurezza previste per contenere il contagio da COVID 19.