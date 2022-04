Quarta dose di vaccino Covid

Stamani sono andato all'HUB della Fiera del Levante di Bari , per eseguire la 4° dose di vaccino , (3° dose eseguita il 4/12/2021), essendo un soggetto fragile con patologie respiratorie e con piu' di 60 anni, e dopo aver effettuato l'accettazione, il medico mi riferiva che non hanno ricevuto autorizzazione per eseguire la 4 ° dose. Ma questi ci prendono in giro, L'AIFA , il ministro Speranza, e tutti quelli che ci invitano a vaccinarsi.