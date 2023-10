Ceglie, pozzanghere in via Umberto I: "Impossibile sostare per prendere il bus senza essere bagnati dalle auto"

"Oggi alle 14.10 in via Umberto 1, a Ceglie del campo Bari, non si è potuto sostare per aspettare il bus, precisamente il 4, a causa della pioggia. Oltre a fare ritardo il bus, senza nessuna persona a bordo, e senza la scritta fuori servizio, non si è fermato, il bus è passato alle 14.29, anche se una ragazza ha fatto cenno di fermarsi con il dito e rallentare con la mano, perché c'era una enorme pozzanghera che le avrebbe potuto bagnare nuovamente, anche altre persone che guidavano non hanno fatto attenzione, ma senza rispettare il prossimo, correvano bagnando chi sostava in quel momento. Quindi amtab che fanno ritardo, non si fermano e in più veniamo bagnati quando sostiamo per aspettare il bus. A Bari si fa attenzione ma a Ceglie nessuno presta attenzione, al bisogno delle persone, una paese dimenticato dal mondo, senza nessuno che controlla, ci ascolta e ci aiuta".