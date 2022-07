Non solo Via Calefati! A due passi dal Lungomare e dall'Hotel delle Nazioni, all'angolo con Via Dalmazia, ecco lo spettacolo che offriamo agli ospiti dell'albergo. Cassonetti e bidoni all'angolo della strada e sulle strisce pedonali che ostacolano il passaggio. Ho visto turisti che fotografavano per portare un ricordo della Bari migliore!