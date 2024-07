"Altro che parco Gargasole… benvenuti al parco immondizia"

Gallery









SONO ANNI DI LAMENTELE E SEGNALAZIONI FATTA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE ANCHE CON QUESTE NUOVE ELEZIONI RICALCANDO LA STESSA SCIA DI PENSIERO SI SPERA NON RICALCHI LA STESSA INETTITUDINE NELL'INTERVENIRE ADEGUATAMENTE E DEFINITIVAMENTE......UNA SOLA PAROLA DESCRIVE IL MALESSERE DI TUTTI I RESIDENTI DI VIA BUCCARI E DI VIA GARGASOLE .........VERGOGNA !!!!!!!!!! IN AGGIUNTA AL DEGRADO SI SUBISCE ANCORA PIU' DEGRADO DAI COSTANTI BIVACCHI NOTTURNI DI RAGAZZI INCIVILI CHE FUMANO CANNE E BEVONO ALCOLICI LASCIANDO PER TERRA IL PUTRIDUME..... E IN TUTTO QUESTO IL COMUNE NON SOLO HA TOTALE INDIFFERENZA MA AUMENTA LA TARI !!!! ....VERGOGNA!!!!