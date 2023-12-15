Arrivano gli zampognari nelle chiese di Bari
ARRIVANO GLI ZAMPOGNARI UNA MAGICA RIEVOCAZIONE CON UN TUFFO NELLA MEMORIA STORICA CHE SI TRAMANDA DA SECOLI. CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BARI, ASSESSORATO ALLE CULTURE, ANCHE QUEST’ANNO, A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AREANTICA, UN SUONATORE DI ZAMPOGNA (NINO BLASI) ED UNO DI CIARAMELLA (ALESSANDRO BLASI) ACCOLGONO CON I LORO VIBRANTI SUONI I FEDELI CONVENUTI ALLA NOVENA DI ALCUNE CHIESE CITTADINE, AVVOLTE DALLA TREPIDANTE ATTESA DELLA NASCITA TRA I TENUI COLORI DELL’ALBA. 16 DICEMBRE 2023 ORE 6,15 CHIESA SAN MARCO 17 DICEMBRE 2023 ORE 8 CHIESA SAN ROCCO 18 DICEMBRE 2023 ORE 6 CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO 19 DICEMBRE 2023 ORE 6,15 CHIESA SAN GIROLAMO 20 DICEMBRE 2023 ORE 6,30 CHIESA SAN MARCELLO 21 DICEMBRE 2023 ORE 6,15 CHIESA SANT’ANTONIO 22 DICEMBRE 2023 ORE 6 CHIESA SAN MICHELE ARCANG. 23 DICEMBRE 2023 ORE 6,30 CHIESA SANTA RITA 24 DICEMBRE 2023 ORE 10,00 CHIESA MATER ECCLESIAE