Questo è il degradante spettacolo urbano a cui, ogni giorno, cittadini e turisti sono costretti ad assistere. Come é possibile che una città che vanta di avere una vocazione europea e ambisca a diventare metà turistica non garantisca standard igienico-sanitari essenziali: i cittadini sono stanchi ed indignati ma, sopratutto, hanno il diritto di camminare per strada pulite.