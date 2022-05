Lampioni spenti e recinzione del cantiere divelta, sos dei residenti da Baridomani

Tre lampioni spenti e la recinzione del cantiere in parte divelta, forse da qualcuno che nottetempo potrebbe essersi introdotto al suo interno. E' la doppia segnalazione che arriva dai residenti del quartiere Baridomani. "Per l'illuminazione è già stata fatta segnalazione alla Polizia locale", spiegano gli abitanti dell'area residenziale che sorge nei pressi dello stadio San Nicola. La recinzione del cantiere (il complesso presenta ancora una parte non completata, che di fatto rappresenta anche un cantiere, ndr) sarebbe invece stata ripristinata. In entrambi i casi, però, si tratta di episodi non nuovi nella zona, sia per quanto riguarda i guasti legati all'illuminazione stradale che per i tentativi di 'incursione' nel cantiere. Non a caso, di recente i residenti sono tornati a lanciare un appello per ottenere risposte sul completamento degli interventi previsti sia dalle imprese costruttrici che dal Comune.