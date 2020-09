"Sindacooooo siamo alle solite, basta pensare solo ai monopattini e a via Sparano!....quando puliamo e installiamo delle telecamere in via Salvemini?". L'appello di un cittadino al sindaco Decaro arriva attraverso una segnalazione su Baritoday: "A 50 metri dall'ingresso del Campus, mica in aperta campagna...l'altro giorno tra i test di medicina, il mercato rionale e tutta la sporcizia che c'è, era veramente un delirio.......ah dimenticavo....siamo sotto elezioni....".