Bridge Torneo: fine corso allievi 2024 dell'Asd BridgeBari

Grande successo per il “Torneo di fine corso 2024 di primo livello bridge”. Nella stupenda sede messa generosamente a disposizione dal “Circolo Tennis”, giovedì 27 giugno si è svolto il torneo di fine corso di primo livello di bridge,organizzato dall’ “Associazione sportiva dilettantistica Bridge Bari” che ha visto la partecipazione di allievi provenienti da tutta la Puglia, 20 tavoli di nuovi bridgisti che hanno provato per la prima volta l’emozione della competizione. Oltremodo gratificati il presidente dell’associazione organizzatrice Francesco Petrelli, l’istruttore federale Giuseppe Trevissoi che ha organizzato in modo impeccabile la manifestazione, e tutti coloro che si sono spesi nella non facile organizzazione. Il regolamento del torneo prevedeva che le coppie fossero formate da un allievo ed un esperto e più che la classifica preme sottolineare l’entusiasmo dei partecipanti a fine gara. Ecco il post pubblicato a fine torneo da Maria Grazia Tundo sulle sue pagina social: "Secondo posto su quaranta coppie al mio primo torneo serio di Bridge. Troppo divertente . Fateci un pensierino: a settembre il nuovo corso per principianti! Quale miglior spot per il nuovo corso che inizierà dopo l’estate?".