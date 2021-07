Cassonetti rotti e strada sporca, sos da Japigia: "Cattivo odore insopportabile"

"Tutta l'area è inavvicinabile per il cattivo odore. Cassonetti rotti, sporchi e puzzolenti". La segnalazione di una lettrice arriva da via Giuseppe De Fano, al quartiere Japigia. Sporcizia e bidoni non funzionanti, riferisce la cittadina a Baritoday, creano non pochi disagi nella zona. "Anche se svuotano i ca"ssonetti - racconta - non raccolgono i sacchetti posati per terra dagli incivili. Deiezioni canine, cartacce e caldo fanno il resto". La richiesta è quella di un intervento in tempi brevi per fare lavare e igienizzare tutta l'area. Ci fa schifo persino toccare il pedale dei cassonetti con le scarpe", conclude la donna.