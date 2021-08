"Via Hahnemann da tempo con cassonetti rotti e rifiuti non raccolti": l'appello dei residenti

Dopo varie volte in cui si è provato a contare i servizi Amiu, via Hahnemann rimane ancora piena di rifiuti, con cassonetti rotti già in poco tempo dal precedente cambio, in questo periodo di eccessivo caldo, abbiamo notevoli disagi circa la puzza che emanano i cassonetti. Chiediamo a chi di competenza, di agire sl più presto, poiché siamo cittadini come gli altri dell'intera città.

Nazzareno CHIMIENTI Comitato San Pasquale via Amendola - via Hahnemann