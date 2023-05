Ceglie, marciapiedi invasi dalle erbacce: "Pedoni costretti a camminare in strada"

Erbacce lungo i marciapiedi, diventate così alte e grandi da rendere difficile, in alcuni punti, persino il passaggio dei pedoni. La segnalazione arriva da via Umberto I, a Ceglie del Campo.

La strada, che collega il centro del quartiere con il cimitero dell'ex frazione, come mostrano le foto, necessita di interventi urgenti di sfalcio. "Le erbacce ormai sono altissime - lamenta un residente - Tante persone, soprattutto anziane, ogni giorno percorrono questa strada per raggiungere il cimitero e la chiesetta, e spesso sono costrette a camminare in strada, visto che ormai i marciapiedi sono impercorribili. A quando gli interventi di pulizia?".