San Paolo, il centro Polifunzionale Territoriale Europa "nella morsa del caldo africano: aria condizionata fuori uso"

Ieri per esigenze personali mediche, mi sono recato presso il "Centro Polifunzionale Territoriale Europa" sito in Piazza Europa, 45 al San Paolo. Centro ben organizzato e ben servito dai tanti medici presenti nei vari studi, sia dalla cortesia della segreteria e dai tanti servizi offerti nelle infermerie del centro. Già in tempo di Covid19, la situazione è degenerata nel timore di contagiarsi. Bisogna già fare code all'esterno del centro prima di accedere agli uffici. Lascio immaginare cosa era ieri con quel caldo infernale (40 gradi) finalmente riesci a salire negli studi o presso la segreteria insieme ad altri pazienti. Tu pensi che sopra finalmente troverai un po di fresco, un ambiente con condizionatori d'aria, si potrà finalmente respirare. E' valsa la pena la coda giù per strada, anche per esigenze di salute. Già salendo le scale, inizi a notare che di aria fredda, non ne arriva, arrivi su, e il calore che incontri nel corridoio è peggio di quello dell'attesa per strada (qui non ci sono manco correnti d'aria, perchè chiuso. Qualche anziano inizia a sentire del disagio. Chiedo a chi di competenza: "come mai questa situazione assurda?" mi viene detto che: " DA DUE SETTIMANE" il sistema di condizionamento del centro è rotto, il responsabile del centro ha chiesto immediato intervento. 2 Venerdì fa è arrivato il tecnico, il quale dopo aver visionato il sistema, non si è più visto. Vari sono stati i solleciti alla ASL di competenza, ma non ha sortito nessun effetto. Ora chiedo a chi di competenza: Direttore ASL, Responsabile manutenzione sistemi, Assessore e Presidente della Regione Puglia. Ma si può continuare in questa maniera? I medici, infermieri e addetti alle segreteria, lavorano in condizioni disastrose, con le temperature che stiamo percependo in questi periodi. La fortuna vuole che fino ad ora, nessun paziente cardiopatico ha avuto serie conseguenze. Ma dobbiamo aspettare per forza di cose che questo deve accadere?