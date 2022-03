Vacanze in Puglia a 'misura di bambino', nasce un portale dedicato alle famiglie

Pugliamondo è il nuovo portale in cui trovare spunti e informazioni su come trascorrere le vacanze in Puglia coi bambini, con particolare attenzione alla zona della Valle d'Itria. È concepito come un blog, che ogni settimana viene arricchito da un nuovo articolo e da una nuova avventura. Ha anche una sezione mondo, in via di accrescimento. Le famiglie non vogliono essere inscatolate in "posti per bambini" con piccoli urlanti che corrono tra i tavoli. Vogliono consigli su posti tranquilli in cui gli spazi e la bellezza che li circonda possano catturare l'attenzione dei loro bimbi e dove l'accoglienza sia allegra e benevola. Tra borghi e mare, ulivi e masserie, ecco la Puglia che i grandi sognano, con la serenità di sapere che anche i bimbi saranno sempre indaffarati. www.pugliamondo.it