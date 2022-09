Concerto Balfolk a Palo del Colle

Balfolk Live con Laurent Geoffroy!!! Concerto di Laurent Geoffroy, organetto ?, in arrivo da Annecy (Francia). A cura del BiB Balfolk in collaborazione con Rigenera, Palo (BA). ???? ?Concerto Musicista, compositore, marinaio, carpentiere navale… 20 anni passati a navigare sulle onde del suo organetto, il cuore nelle dita, compagne di viaggio, di musica e di vita. Durante questi vent’anni, questo cuore e queste dita hanno parlato attraverso innumerevoli composizioni che hanno contribuito alla storia di gruppi come Solune, all’inizio, più recentemente di Zef, Passaire, duo Bottasso-Geoffroy tra gli altri. Scottish, mazurke, rondeaus… melodie che continuano a far giocare e sognare i piedi dei ballerini e che Laurent propone in una versione più intimista e personale nell’occasione del suo concerto solo. ??Stage di danze di coppia. Mina Morrelli proporrà esercizi sulla sintonia tra leader e follower applicandoli a mazurka, valzer, scottish. Si lavorerà su postura, tempi e connessione, per gioire danzando in leggerezza ed armonia. Adatto a principianti ed esperti. ?Domenica 2/10, a Rigenera Laboratorio Urbano, Palo del Colle (BA). Ore 17:30-19:30 stage di danze di coppia a cura di Mina Morrelli. ?? Ore 20:30 Concerto di Laurent Geoffroy. ???? https://diatolaurentgeoffr.wixsite.com/diatolaurentgeoffroy https://www.facebook.com/diatolaurentgeoffroy https://www.facebook.com/bib.balfolk ?Contributo libero e consapevole Stage di danze 10€ Concerto 12€ in prevendita (15€ in loco). Stage di danze + concerto 19€ (22€ in loco). Prevendita entro il 30/9 al link: https://paypal.me/bibbalfolk ?Prenotazione obbligatoria. Info, prevendita e prenotazione: 340 9668112 (Mina). ?Rigenera Laboratorio Urbano, viale della Resistenza, Palo del Colle (BA). ?Il BiB Balfolk è un progetto focalizzato sul balfolk con musica dal vivo, dando spazio e valore anche a musicisti locali, in linea con l'esperienza dei gruppi balfolk diffusi su tutto il territorio nazionale ed europeo. I danzatori ed i musicisti che gravitano attorno al BiB sono accomunati dalla passione per le danze tradizionali dell'Europa occidentale ed in particolare della Francia: danze di coppia, di cerchio, di fila, accompagnate prevalentemente dalla musica live. In sintonia con il movimento nazionale ed europeo, nel BiB il balfolk viene vissuto in luoghi no profit, in genere circoli Arci e spazi sociali. In pratica il BiB rappresenta un “contenitore” per eventi balfolk: serate a ballo, concerti, stage, corsi, laboratori: con questo acronimo sono stati organizzati numerosi eventi balfolk. Il BiB nasce da un'idea di Mina Morrelli e Leonardo D'Addabbo, appassionati di danze francesi. ?BIO Mina Morrelli Mina cura ed organizza corsi, stage e concerti di balfolk in Puglia. Trasferitasi a Milano per lavoro poco più che ventenne, si affaccia al mondo delle danze folk frequentando Folkaos, luogo storico di ritrovo di musicisti e danzatori di questo genere, e subito se ne appassiona catturata dall’emozione delle danze francesi, dall’energia della pizzica, dall’allegria delle danze internazionali. Spinta dal suo entusiasmo, continua tutt’oggi a coltivare questa passione condividendola con gli altri per vivere in armonia momenti di gioia e bellezza. Infatti, ogni anno partecipa ai numerosi festival e workshop nazionali ed europei per crescere ed acquisire esperienza nel balfolk, danze in continua evoluzione, sia per quanto concerne i repertori musicali che per le coreografie delle danze. Grazie alla sua laurea in informatica ed alla sua formazione di docente, possiede gli strumenti per trasmettere le danze con una didattica fresca, precisa ed accurata. Mina spiega le danze con metodo, impostando esercizi mirati, consigli pratici, attenzione ai dettagli e feedback personalizzati. L’entusiasmo e la competenza miste ad una buona dose di pazienza ed ad un pizzico di ironia rendono leggero e piacevole il processo di apprendimento. Con la frequentazione assidua dei festival, Mina è entrata in contatto con musicisti professionisti e maestri di danze di fama internazionale, oltre che con altri gruppi ed associazioni folk. Da questa esperienza sono scaturite proficue collaborazioni che hanno portato all’organizzazione di stage e concerti a ballo in Puglia, nell’ambito del progetto, BIB Balfolk ideato con Leonardo D'addabbo. ?Che cos'è il Balfolk? Negli ultimi anni, a partire dalla Francia si è avuto un fenomeno di recupero ed evoluzione di musiche e danze popolari che ha dato vita ad un vero e proprio movimento culturale e sociale. Recuperate nella loro forma originale, successivamente le danze sono state rese vive ed attuali grazie allo sforzo ed alla volontà di musicisti e danzatori appassionati che, riconoscendo le proprie radici in quelle movenze ed in quelle sonorità, hanno rivisitato, modernizzato le antiche melodie ed hanno composto nuovi brani da ballare per il piacere di danzare insieme! Per Balfolk si intendono le danze francesi e dell'Europa occidentale più ballate in occasione di concerti, festival, mazurke e skegge, danze ‘vive’ accompagnate da musiche belle e coinvolgenti. Il Balfolk rappresenta un formidabile strumento di aggregazione e socializzazione: non sono previste esibizioni, i brani musicali sono di gradevole ascolto, le danze non prevedono propedeuticità né requisiti di base, che non siano semplicemente la voglia di stare bene con se stessi e con gli altri.