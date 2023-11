Continua l'accanimento di questa Amministrazione contro il Quartierino

Fino a poco tempo fa Quartierino era sinonimo di Tranquillino, ora la fantasiosa modifica della viabilità di Viale Pasteur, Via Sangiorgi e ponte Solarino nonché le licenze a costruire sul primo tratto di Via delle Murge (tratto stretto, senza marciapiedi) anche a ridosso della rete ferroviaria, lo stanno rendendo sempre più invivibile. Ieri la striminzita rotonda "Galasso" (ex Pic Nic) bloccata da autobus e auto in fila ciascuna che doveva fare inversione creando un effetto "cane che si morde la coda. Oggi la scoperta di una vasta recinzione che impedisce la viabilità in un senso di marcia e che addirittura recinta l'isola ecologica impedendo a cittadini e mezzi AMIU di accedere ai cassonetti! Questo al fine di realizzare sulla strada invece che in una delle tante aree incolte, un'area verde stretta e lunga che sottrarrà posti auto e diventerà ricettacolo di balordi e deiezioni canine. Che dire ?