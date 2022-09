Dal Libertà al convegno internazionale sulle Opere e Politiche sociali dei Salesiani: l'esperienza di Alessandro

Bari, 20/039/2022. Dal 28 Settembre al 02 Ottobre si terrà a Torino un Convegno Internazionale sulle Politiche e le Opere Sociali dei Salesiani. Io giovane ragazzo del quartiere Libertà di Bari, sono stato invitato, e come me altri 20 ragazzi provenienti dall'America, Europa, Asia ed Africa. Parleremo di Innovazione Sociale, Formazione Professionale, Volontariato e Cooperazione allo Sviluppo. Ancora, di Sostenibilità al lavoro sociale e delle tecnologie da applicare a tale intervento. Sarà un momento per approfondire l'importanza che i Salesiani e le loro opere hanno per le varie città e le comunità dove essi si trovano. Saranno 5 giorni di condivisione e di discussione circa le problematiche che si affrontano in tutte queste realtà dove i Salesiani operano, parlando anche dei bisogni e dei sogni che noi giovani abbiamo soprattutto in questo difficile momento storico. Io, dal Libertà, mi sento orgoglioso di parteciparvi. Il Libertà un quartiere difficile, vivace, ma dalle mille potenzialità che necessita di più attenzione, più cura e più visione da parte delle istituzioni. Da un lato sento il peso di questa responsabilità, ma dall'altro sono davvero emozionato di poter affrontare queste tematiche a noi così vicine e soprattutto di poter rappresentare i giovani dell'Italia. Dott. De Bari Alessandro.