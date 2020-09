Da circa un mese non si registra alcun intervento di pulizia in via Caldarola 18/i a Bari. Il mancato spazzamento è stato ripetutamente segnalato con istanze sul sito AMIU (comunica con AMIU BARI) e con telefonate al numero verde. È troppo chiedere un normale e quotidiano intervento di pulizia? Bisogna necessariamente lottare per ottenerlo?