Rifiuti, sporcizia, giardino usato come latrina, escrementi di cani. Questa è la situazione del giardino di via Amendola vicino al Penny. Oltre a tutta la zona del parcheggio del mercato coperto, dove oltre ai rifiuti, si ripetono scene di spaccio e di atti sessuali a sera inoltrata. Bari non merita questo.