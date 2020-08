Lavori per la fibra in via Cagnazzi, chiusino sporgente

Via s. Cagnazzi. Hanno fatto dei lavori per la fibra. Nel contempo è stato segnalato agli operai che un chiusino Telecom sporgeva con pericolo di inciampo. Dopo i lavori , oltre al chiusino posteriore segnalato , è rimasto sollevato anche il chiusino anteriore. Tanto per cambiare! Occorre ricordare che una signora anziana è inciampata fratturandosi entrambi i polsi e restando circa 6 mesi con le braccia ingessate senza poter fare nulla da sola. La Telecom allora risarcì la malcapitata. Attendiamo un nuovo evento per una cosa semplicissima è lasciata all’incuria di operai disattenti? La Telecom ha il dovere di controllare.