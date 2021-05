Come Associazione Fare verde denunciamo il totale stato di abbandono di questo parchetto in via Marco Partipilo a Bari , sito in un condominio frequentato giornalmente da tanti residenti e non . Considerando il grande afflusso di gente che lavora negli uffici limitrofi , chiediamo se tale area sia stata affidata a un privato oppure se risulta di pertinenza comunale .In ogni caso è opportuno che il sindaco renda fruibile alla cittadanza tutta in tempo quanto più rapido possibile .