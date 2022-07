"La disinfestazione non serve, se prima non si puliscono le strade": la denuncia di un lettore dal quartiere Japigia

La disinfestazione dagli insetti sarà inutile, se prima non si procederà ad un'accurata pulizia delle strade e delle aree circostanti. È questa la denuncia di un lettore di BariToday, residente in via Archita, nel quartiere Japigia, che sottolinea la situazione di degrado in cui versa la zona. "La pulizia non viene svolta adeguatamente sul viale Peucetia - continua il lettore - a partire dalla rotonda nei pressi dell'Ufficio Postale di Bari 14, fino al Canalone".

L'uomo contesta l'efficacia del piano di disinfestazione avviato dalle Istituzioni locali per sconfiggere zanzare e scarafaggi: "Ciò che si è iniziato a fare da parte Amiu, con il parere autorevole dell'organo competente - sottolinea il lettore - avrebbe dovuto essere effettuato solo dopo la pulizia radicale delle caditoie, bocche di lupo, tombini ed altro, che sono il naturale habitat di questi insetti, ma tutto ciò non viene effettuato da una vita. Mostrare alla cittadinanza l'omino che spruzza il prodotto per combattere l'ennesima invasione di zanzare può dare credibilità relativa, ma il vero problema è ben altro".