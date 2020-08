Torre Quetta, che desolazione

Ho sentito che hanno riaperto la spiaggia di Torre Quetta. Dai, andiamo a farci una passeggiata vicino al mare. Arrivo intorno alle 20:00, biglietto di due euro all'ingresso e comunicazione... attenzione, chiudiamo alle 22:00. Chiedo per scherzo se era per caso in vigore l'orario invernale e, ormai lì, entro. Auto quasi totalmente assenti e aria di desolazione allo stato puro confermata appena arriviamo sulla passeggiata a mare. Tutte le attività chiuse e aria di abbandono ovunque, I vari pontili sono tutti arruginiti, la spiaggia è costellata di piccoli massi un pò ovunque, un grosso tronco d'albero è adagiato sulla spiaggia, quasi a riposarsi. L'illuminazione pubblica presente ha molti, tanti, punti luce spenti. Forse sono stati sottoposti a sequestro giudiziario anche loro ? Mah. Alla fine della spiaggia, verso il canalone, alcuni individui che sembrano essersi insediati lì, banchettano con un cielo che ha i colori del tramonto. Dal lato opposto della spiaggia, si banchetta invece con le classiche fornacelle, tavolini, sedie e le immancabili birre. Lungo la spiaggia un relitto di un piccolo motoscafo, ormai svuotato di tutto, è stato riempito di pietre. Un relitto, esattamente come quello che appare essere oggi Torre Quetta. Era proprio il caso di invocare, all'inizio della stagione estiva e con un tempismo che ha dello straordinario, la revoca della concessione all'impresa che la gestiva pur sapendo che in tal modo la spiaggia sarebbe stata sicuramente preclusa ai baresi e circondario per tutta l'estate?