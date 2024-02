Via Giuseppe Fanelli, 285 · Mungivacca

Continua e peggiora il degrado via fanelli altezza parco melia/green park. L'Amiu latita e i cassonetti camminano sempre più lontani dagli stalli, quasi verso gli accessi carrabili di parco Melia. L'inciviltà continua e i vigili non segnalano il degrado né sono previsti le pattuglie per multare gli incivili?