Via Macchie, 43 · Palese - Macchie

A Bari Palese in Vico XIII Macchie accanto alla scuola materna la fontana dell’ Aqp ha subito la perdita del rubinetto. Non è più agibile per il pubblico si avvisa il reparto manutenzione di provvedere con urgenza. grazie