Via De Fano al quartiere Japigia: "Da più di 15 giorni segnalo questo scempio e nessuno interviene"

Via De Fano al quartiere Japigia. sono più di 15 giorni che segnalo questo scempio e nessuno interviene. Cassonetti rotti, puzzolenti e per di più nessuno passa per la raccolta della carta da quasi 2 settimane. Il cattivo odore rende inavvicinabile l'area. per quanto ci possiamo sforzare di essere bravi cittadini, la mancanza di servizi , pagati profumatamente con le nostre tasse, rende tutto più difficile. Vogliate intervenire perfavore