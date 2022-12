Epifania in teatro per le famiglie del Cral Dana Bari: Cenerentola di Zaches Teatro al Kismet

Dopo due anni stop causata dalla pandemia , torna con entusiasmo e Socialità la festa della befana dedicata ai dipendenti del Cral Dana Graziano di Bari. Al Teatro kismet di Bari in scena una storia senza tempo, con uno spettacolo fresco di Premio Eolo Migliore Novità 2022, immaginifico e spiazzante: “Cenerentola” di Zaches Teatro.Cenerentola è un'eroina dai mille volti e artefice del proprio destino. Nella nostra cultura è andata sempre di più costituendo il simbolo del riscatto degli oppressi, ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal passato, rifacendosi ad antiche versioni orali e a quelle scritte dei Grimm e de La Gatta Cenerentola di Basile. La manipolazione si fa danza e la danza rievoca l’antica presenza del rito iniziatico sotto le ceneri della fiaba.Cenerentola poco a poco acquista sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le avversità e non ha più paura di contrastare le sue aguzzine, che via via si trovano sempre più disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla. Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in uno spettacolo vorticoso e pieno d'invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il grottesco, dal forte impatto visivo. La grande festa prevede la distribuzione per tutti i partecipanti la degustazione della cioccolata calda e l'arrivo della vecchietta sulla scopa per immortalare l'evento e donare ai più piccoli un dolcetto. Come ogni edizione per rendere più inclusivo il Cral Dana Graziano all' evento ospiterà associazioni di promozione sociale.La befana sociale porterà con se i doni e le emozioni più importanti: forza di volontà, collaborazione e solidarietà. Valori da riscoprire e da trasmettere ogni giorno in modo che anche i più piccoli possano farne tesoro e possano servirsene in futuro.