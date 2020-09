Tra erbacce e marciapiede dissestato: la strada a San Pasquale è un percorso a ostacoli

"Il verde è bellissimo, ma in questo caso ostacola e mette in pericolo i pedoni". Dietro l'ironia, c'è la denuncia di un disagio vissuto quotidianamente da chi a piedi, ma anche su una sedia a rotelle o con un passeggino, percorre alcune strade della città. In questo caso, la segnalazione di un cittadino arriva da via Palmieri, nel tratto che sbocca in viale Einaudi. Oltre alle erbacce che restringono il passaggio, in alcuni casi rendendolo impossibile, il cittadino segnala anche che "il marciapiede è in parte dissestato".