Erbacce alte e marciapiede dissestato, in via Falcone e Borsellino "la solita savana"

"Via Falcone e Borsellino a Bari non è mai stata una strada fortunata. Spesso in questi anni abbiamo denunciato le criticità di questa strada con video, comunicati stampa e foto, ma ancora oggi nulla è cambiato e come ogni anno, in questo periodo, si ripresentano i soliti problemi legati alla bella stagione. Un tratto di strada si caratterizza per l'assenza di un marciapiede sicuro, la segnaletica orizzontale non è delle migliori, non vi sono meccanismi di sicurezza per ridurre l'elevata velocità delle automobili che quotidianamente sfrecciano sulla via e, non per l'ultimo, la sporcizia diffusa tra arbusti incolti e non curati": la denuncia arriva dall'associazione Sos Città, che chiede interventi di manutenzione sulla strada.

"La via sembra esistere solo in occasione delle ricorrenze relative ai nostri due eroi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" - denunciano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice di Sos Città - "Ogni anno su questo pseudo marciapiede, pieno di pezzettini di vetro figli di bottiglie rotte negli anni e mai rimosse, crescono indisturbate sterpaglie capaci di raggiungere anche il metro di altezza, ma questa volta vogliamo giocare d'anticipo e per questo chiediamo, onde evitare che la situazione degeneri, di intervenire quanto prima per l'eliminazione delle stesse." proseguono - "La nostra non è una critica, anzi è l'ennesimo appello per dare dignità ad una strada intitolata a due eroi della nostra storia!"