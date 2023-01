Feci canine ovunque al Madonnella

Gallery







Buongiorno, segnalo il tratto finale di Via Egnatia tra RAI e Carabinieri scambiato dai proprietari di cani per una latrina a cielo aperto per i loro quadrupedi. Lo spettacolo è nauseante ed è praticamente impossibile camminare, soprattutto dal lato dei Carabinieri. Un degrado simile è presente anche in Via Dalmazia e altre strade del quartiere Madonnella. Dove sono i controlli in borghese della Polizia Locale che potrebbe, per giunta, chiedere le immagini delle decine di telecamere di sorveglianza della zona? Siamo nel 2023 e ancora assistiamo a tale squallore.