Vorrei segnalare che negli orari di punta (in modo particolare treno delle 13.39 in partenza da Bari), non viene rispettato nessun distanziamento sociale. Siamo tornati a viaggiare come prima della pandemia, ammassati !!!!! Basterebbe aggiungere dei vagoni, e il problema sarebbe risolto. Stessa cosa dicasi per i bus. Ragazzi lasciati a terra perchè gli autobus sono troppo pieni.