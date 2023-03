"Grandi deiezioni di cani" in Via Dalmazia

Gallery





In Via Dalmazia, tra Via Gorizia e Via Matteotti spesso sui marciapiedi si ammirano ritratti dei propri padroni lasciati da alcuni cani. Alcune deiezioni sono enormi e in foto ne segnalo una grande lasciata proprio davanti a un portone in corrispondenza dell'apertura dell'anta di entrata e uscita: un qualcosa di squallido. Sarebbe bello se la Polizia Locale, oltre a fare multe, si impegnasse in controlli in borghese negli orari critici in cui escono cani portati a spasso da padroni incivili.