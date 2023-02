A SPAZIOleARTI sabato 18 febbraio alle ore 21,00 tornano le emozioni della musica con il live della GUIDO DI LEONE POCKET ORCHESTRA Special Guest FRANCESCA LEONE in "QUERIDA" Guido Di Leone, chitarra Mike Rubini, sax alto Francesco Lomangino, sax tenore e flauto Alberto Di Leone, tromba Vito Andrea Morra, trombone Gianluca Fraccalvieri, basso Fabio Delle Foglie, batteria Francesca Leone, voce __________________ In arrivo una serata di grande musica con la POCKET ORCHESTRA di GUIDO DI LEONE, noto chitarrista jazz e direttore artistico della stagione “Jazz & Co. in the Theatre” di SPAZIOleARTI. Un sound orchestrale di grande piacevolezza per un repertorio stellare che spazia tra le composizioni jazz di autori tra i quali Horace Silver, Cedar Walton, Guido Di Leone, Jim Hall, Charles Mingus, Gerry Mulligan, con arrangiamenti originali scritti dai musicisti della Pocket Orchestra. Punta di diamante del concerto la grande voce di FRANCESCA LEONE rinomata interprete di bossa nova che presenterà “QUERIDA” progetto discografico arrangiato da Vito Andrea Morra con un repertorio da Jobim a Joyce passando anche per originali che non tradiscono mai uno stile tanto amato dagli appassionati di ogni latitudine. Un concerto coinvolgente, melodico e di grande atmosfera a cui non mancare. Si accede con prenotazione. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: SPAZIOleARTI - tel. 340.8643487 - 080.2373275 - www.spaziolearti.it