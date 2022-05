Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/05/2022 al 29/05/2022 Orario non disponibile

"I Concerti dell'Accademia", 3 appuntamenti: PAROLE E NOTE, avrà luogo Domenica 29 Maggio e vedrà protagonisti l'attrice Elisabetta Rubini e la pianista Graxia Guglielmi. Il secondo appuntamento si terrà Domenica 5 Giugno e si intitola IL SALOTTO ROMANTICO e vedrà la partecipazione del soprano Antonella Miglionico, il tenore Raffaele Pastore, il Coro Polifonico Innocenzo XII, accompagnati dal pianista Romolo Saccomanni. L'ultimo concerto NOTE IMPRESSIONISTE si terrà Domenica 12 Giugno, dedicato al repertorio impressionista francese e vedrà protagonisti l'arpista Annunziata Del Popolo e il pianista Giuseppe Porrelli. Tutti i concerti si terranno nell'auditorium dell'Accademia, sita in Spinazzola (BT) in Via Guadagno 21, alle ore 20:00.Ingresso libero e gratuito