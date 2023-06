Il progetto Ce-ip promuove l'occupazione e la formazione nell'economia circolare

Gallery



Un'iniziativa europea promette un futuro sostenibile per i lavoratori poco qualificati Terminerà il 31 Agosto il progetto Erasmus plus "Ce-ip (Circular Economy in Practice - 2020-1-ES01-KA204-082082)". Con l'impegno di promuovere l'occupazione e la formazione nell'economia circolare, si offrono opportunità ai lavoratori poco qualificati. L'obiettivo è favorire la transizione verso un'economia circolare sostenibile, generando nuovi posti di lavoro nel settore del riciclaggio e della gestione dei rifiuti tessili. Secondo uno studio del 2018, l'economia circolare potrebbe creare 700.000 nuovi posti di lavoro nell'UE entro il 2030. Il progetto Ce-ip si propone di migliorare la qualità di questi lavori attraverso la formazione, comprese competenze ambientali, sanitarie e di sicurezza. Il progetto coinvolge diverse organizzazioni e istituti europei, tra cui l'Universitat Jaume I de Castellón, che ricopre il ruolo di coordinatore del progetto. Altri partner includono AEGARE Asociación de empresarios gallegos en Aragón y riberas del Ebro dalla Spagna, la Cologne Business School dalla Germania, il Social Innovation and Cohesion Institute dalla Grecia, Razvojna agencija Sotla dalla Slovenia e CNIPA Puglia di Bari. Questa collaborazione transnazionale mira a creare sinergie e promuovere lo scambio di conoscenze per promuovere una transizione efficace verso un'economia circolare. Il progetto Ce-ip si pone l'obiettivo di creare occupazione sostenibile e promuovere l'autoimprenditorialità. Attraverso la collaborazione transnazionale, si cerca di favorire una transizione efficace verso un'economia circolare. l progetto Ce-ip (Circular Economy in Practice) offre una preziosa risorsa online per coloro che desiderano apprendere sull'economia circolare e sfruttare le opportunità di business nel contesto delle professioni emergenti promosse dalla Comunità Europea. Il sito web www.ce-iperasmus.eu fornisce informazioni dettagliate sul concetto di economia circolare e offre strumenti pratici per coloro che desiderano intraprendere un percorso imprenditoriale sostenibile. Mentre il progetto si concentra sul caso di studio del settore tessile, le informazioni e le risorse disponibili saranno altrettanto utili per altri settori che desiderano cogliere le opportunità offerte dall'economia circolare. Le professioni emergenti nell'ambito della gestione dei rifiuti, del riciclaggio e della riparazione sono incoraggiate e supportate dal progetto, con l'obiettivo di promuovere occupazione sostenibile e imprenditorialità. Attraverso il sito web Ce-ip, gli utenti potranno esplorare i principi dell'economia circolare, ottenere informazioni sulle tendenze del mercato e accedere a strumenti pratici per avviare nuove imprese circolari. La piattaforma offrirà anche studi di casi di successo nel settore tessile, fornendo ispirazione e orientamento per coloro che desiderano intraprendere un percorso imprenditoriale in altri settori.