Il teatro come cura di sè

Art’Ess Teatro e Arte dell"Essere presenta ESSERE O NON ESSERE abbattere le barriere delle proprie inibizioni Stage Esperienziale Intensivo progetto IL TEATRO COME CURA DI SE’ comprendere le nostre dinamiche esistenziali per migliorare la qualità della vita attraverso L’AZIONE SCENICA A cura di Roberto Giacoia SABATO 22 MAGGIO 2021 ore 9,30 / 19,00 Associazione Art’Ess Teatro e Arte dell’Essere presso BARI / zona San Giorgio Essere o non essere, questo è il dilemma. Recita così una delle frasi più famose del mondo contenuta nell’Amleto di Williams Shakespeare. Essere nella verità, essere se stessi per affermare ciò che realmente siamo e desideriamo. E’ questo lo scopo più nobile della vita: “Noi contiamo qualcosa solo in virtù dell’essenza che incarniamo e se non la realizziamo la nostra vita è sprecata” (C.G.Jung) Se si pensa al mondo interiore come qualcosa in cui alberga il nostro potenziale creativo, tutto è possibile o almeno gran parte di ciò che desideriamo o vorremmo realizzare. Occorre però, con una attenta elaborazione, conoscere meglio se stessi, abbattere le barriere inibitorie, comprendere le proprie difese e iniziare a costruire con i tempi giusti azioni concrete. Il Teatro, l’Azione Scenica, particolari tecniche di drammatizzazione, oltre che una guida esperta e un lavoro di gruppo, possono condurci verso una sana e attenta riflessione, possono offrirci gli strumenti per migliorare la qualità della nostra vita più consone alla nostra essenza e al servizio di ciò che vogliamo realizzare. Programma dello stage: ore 09,30 accoglienza ore 10,00 introduzione allo stage ore 10,30 prima parte con l’uso dell’azione scenica (conoscere) ore 12,00 condivisione e lettura dei contenuti emersi nella prima parte ore 13,00 break con piccolo buffet ore 14,00 seconda parte con l’uso dell’azione scenica (comprendere) ore 15,30 condivisione e lettura dei contenuti emersi nella seconda parte ore 16,00 break caffè ore 16,30 terza parte con l’uso dell’azione scenica (agire) ore 18,00 condivisione e lettura dei contenuti emersi nella terza parte e conclusioni ore 19,00 saluti Conduzione dello stage ROBERTO GIACOIA, autore e regista teatrale, psicodrammatista, da oltre 30 anni si occupa di teatro, cinema, di docenze affini a materie psicologiche e artistiche, conduzione di laboratori esperienziali del teatro come cura di sè. Si forma con diverse compagnie teatrali partendo negli anni 70 dalla “Comune” diretta da Dario Fo; poi a Roma e in puglia approfondendo le tecniche del lavoro dell’attore. Master sul metodo di Kristin Linklater “La voce naturale” con l’ “Accademia del Cinema Gian Maria Volontè” / Roma – sul metodo mimico di Orazio Costa presso il “Bifest” / Bari – sul metodo Strasberg presso “Levante Film Festival” / Bari Si diploma in Antropologia Personalistica Esistenziale presso l’IPAIS / Taranto affiliato alla Libera Università Europea S.U.R. / Roma, all’interno della quale, oltre ad una specifica formazione in psicoterapia, frequenta il biennio “psicologia del bambino” e un lungo percorso esperienziale di Sophiart. Si forma come Psicodrammatista presso il centro “Eunomos” di Roma facendo così del proprio percorso una sintesi tra arte teatrale e arte dell’essere. Per oltre 30 anni lavora con la scuola pubblica (dalla primaria ai licei) e con diverse cooperative e associazioni conducendo laboratori e corsi teatrali oltre che rassegne cinematografiche a tema. Si occupa di teatro sociale dagli anni 80 e lavora con i minori a rischio, nelle cooperative sociali di recupero e nei centri psichiatrici Con le associazioni: Teatro della Vita, Il Teatro dei Sogni, Magicoagire, Creativamente e Art’Ess – Teatro e Arte dell’Essere, organizza e conduce gruppi, laboratori teatrali, laboratori di teatro terapia per tutte l’età. Pubblica sulla rivista “Fuori orario” interventi su temi psicologici e sull’arte, Realizza in Puglia rassegne, documentari, cortometraggi, rubriche televisive e radiofoniche. Scrive e porta in scena numerosi testi teatrali. PER L’ISCRIZIONE ALLO STAGE: Il costo dello stage e di euro 70. Essendo nostri ospiti, sarà una gioia potervi offrire il buffet e i relativi break caffè. E’ necessario prenotarsi entro lunedì 3 maggio con un acconto del 50% del costo dello stage versando l’importo tramite: Postepay Evolution oppure con bonifico bancario. (Sarà nostra premura fornirvi i riferimenti dell’associazione) Lo stage è pensato per un numero limitato di partecipanti e sarà svolto secondo le misure anti covid Per ulteriori informazioni potrete scrivere a: artess.bari@outlook.it telefonare dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19 al numero 3281322331 inviare un messaggio Messenger o whatsapp dalla pagina Facebook; https://www.facebook.com/artessteatroeartedellessere/